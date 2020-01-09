2020-01-09T10:48:47+03:00
Звезды

«Я умру без снега»: новосибирская пианистка завоевала два Гран-при на конкурсе в Лондоне

Поклонники восхищаются талантливой девушкой
Никита МАНЬКО
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Молодая пианистка вдохновляется сибиряками. Фото: предоставлены Ренатой МироновойМолодая пианистка вдохновляется сибиряками. Фото: предоставлены Ренатой Мироновой
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Композитор из Новосибирска Рената Миронова победила в престижном международном конкурсе “Golden Time New York”. Пианистка получила Гран-При сразу за две свои работы и приглашение на ежегодную премию в Лондон.

Рената Миронова отправляла на конкурс две работы — фортепианную пьесу «Свет, который всегда с тобой» и две композиции из поэтико-фортепианного цикла «Эскизы о воде» — «Бесконечный поток» и «Дельфины». Сибирячка написала эти эскизы под впечатлением от рассказов путешественницы Ольги Антоновой, которая вместе с командой известного сибирского путешественника Анатолия Кулика пересекла Тихий Океан на катамаране. А пьеса была написана как посвящение внутреннему свету сибиряков.

— Я абсолютная сибирячка, я умру без снега. Очень люблю нашу природу, наших людей. Сибиряки по характеру могут быть резковаты, но всегда помогут в трудной ситуации, выслушают и не бросят в беде. У каждого человека есть внутренний свет, а у сибиряков он особенный. Этот свет согревает окружающих, — рассказала «КП-Новосибирск» Рената Миронова.

У Ренаты есть постоянные слушатели, которые приезжают послушать ее музыку из других городов и даже стран.

Для сибирского композитора это не первая международная победа — Рената уже становилась лауреатом первой степени международного конкурса «Hola, Espana 2018» в Испании. Организаторы конкурса пригласили новосибирского композитора в Лондон на ежегодную премию “Golden Time” в октябре 2020 года, пообещав помочь с визой и взносом за участие.

Рената Миронова Golden Time New York 2019 festival distance contest.Имя участника или коллектив: Renata Mironova Страна: Russia Название конкурсной работы: 2 пьесы из поэтико-фортепианного ЦИК ла Эскизы о Воде - Бесконечный поток, Дельфины, поэт и композитор Рената Миронова GTNY-0801-0139 Номинация: Композитор Возрастная категория: старше 26 лет Участие в других конкурсах и фестивалях/творческие достижения: 2016 - участница творческого фестиваля Sea Fever (Санкт-Петербург). 2017 - участница Первого Сибирского Фестиваля Неоклассики (Новосибирск). 2018 - дипломант 2 степени международного музыкального конкурса памяти Е. Ф. Гнесиной Романтизм. Истоки и горизонты (Москва, РАМ им. Гнесиных). Лауреат первой степени международного музыкального конкурса Hola, Espana (Испания, Валенсия). 2019 - лауреат премии в области культуры и искусства Сибирский Лорнет (Новосибирск). ********************************* Хочешь принять участие в нашем онлайн конкурсе и выиграть 10.000 просмотров в YouTube? Участвуй по ссылке https://goldentime.best Register by reference https://goldentime.best/ ********************************* Evaluate the participants of the international festival contest will be reputable jury from London. Check your chance! Fill out an application for participation in Golden Time goldentime.best #onlinegoldentime #фестивальGoldenTime #онлайнконкурс #хит #фестиваль #международныйфестиваль #талант #школафортепиано #музыканты #вокал #танцы #театрмод #исскуство #музыка #новинкимузыки #писатели #урокитанца #детскийфестиваль #конкурсталантов #дети #международныйконкурс #конкурс #талантливыедети #фестивальталантов #конкурсталантов #musicians #урокивокала #internationalcompetition #contest #music #drawing #festival #современнаяхореография #festivaltalents #онлайнфестиваль #дистанционныйконкурс #хореография #композитор #голдентайм #goldentime #london #лондон #newyork

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ИСТОЧНИК KP.RU

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