«Я умру без снега»: новосибирская пианистка завоевала два Гран-при на конкурсе в Лондоне

Композитор из Новосибирска Рената Миронова победила в престижном международном конкурсе “Golden Time New York”. Пианистка получила Гран-При сразу за две свои работы и приглашение на ежегодную премию в Лондон.

Рената Миронова отправляла на конкурс две работы — фортепианную пьесу «Свет, который всегда с тобой» и две композиции из поэтико-фортепианного цикла «Эскизы о воде» — «Бесконечный поток» и «Дельфины». Сибирячка написала эти эскизы под впечатлением от рассказов путешественницы Ольги Антоновой, которая вместе с командой известного сибирского путешественника Анатолия Кулика пересекла Тихий Океан на катамаране. А пьеса была написана как посвящение внутреннему свету сибиряков.

— Я абсолютная сибирячка, я умру без снега. Очень люблю нашу природу, наших людей. Сибиряки по характеру могут быть резковаты, но всегда помогут в трудной ситуации, выслушают и не бросят в беде. У каждого человека есть внутренний свет, а у сибиряков он особенный. Этот свет согревает окружающих, — рассказала «КП-Новосибирск» Рената Миронова.

У Ренаты есть постоянные слушатели, которые приезжают послушать ее музыку из других городов и даже стран.

Для сибирского композитора это не первая международная победа — Рената уже становилась лауреатом первой степени международного конкурса «Hola, Espana 2018» в Испании. Организаторы конкурса пригласили новосибирского композитора в Лондон на ежегодную премию “Golden Time” в октябре 2020 года, пообещав помочь с визой и взносом за участие.

