Новосибирская пенсионерка, упавшая в яму с кипятком, умерла в больнице

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:09:03+03:00

Пенсионерка умерла спустя два месяца после того, как обварилась в яме с кипятком.

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В больнице умерла пожилая женщина, упавшая в яму с кипятком еще 2 ноября 2019 года. Тогда 89-летняя пенсионерка получила ожог 40 процентов тела. В сознание бабушка так и не пришла.

Известно, что сибирячка умерла еще 2 января.

— Нам сообщили 7 января. Похоронили вчера, 8 января. Наша бабушка дожила бы и до 100 лет, такое у нее здоровье было. В больницу-то ни разу не ходила! По дому все сама делала, еще и продавала весь свой урожай. Просто нелепость ужасная, — рассказала корреспонденту Сибкрай.ru внучка погибшей Татьяна Б. — Страшно и ужасно, и никакой реакции нет. В общем, все висит в воздухе. А если бы ребенок туда попал? Ведь дети там бегают постоянно. Это просто ужасно было бы! Надо всем быть очень осторожными, ходя по улицам нашего города.

Напомним, осенью около частного дома прорвало отопление. Была ночь, в темноте бабушка слишком близко подошла к месту порыва и провалилась в кипяток. Ее госпитализировали в больницу. Все это время она находилась искусственной вентиляции легких в реанимации.

Проверка правоохранительных органов установила, что вины должностных лиц в инциденте нет, так как порыв находился на территории частного домовладения, также как и сами трубы. После смерти бабушки рассматривается вопрос о проведении новой проверки сотрудниками полиции. По ее итогам будет принято решение передавать дело в СК по Новосибирской области или нет.

Новосибирцы считают, что пожилая женщина не виновата, что у нее прорвало трубы и за ее гибель кто-то должен нести ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU