«Как же ее жалко»: бабушка провалилась в яму с горячей водой и в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-04T11:57:54+03:00

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О ЧП, которое произошло в Кировском районе, очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Около частного дома прорвало отопление. Улица освещается плохо, в темноте бабушка 89 лет слишком близко подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40 % тела. Находится на искусственной вентиляции легких в реанимации, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ 54».

Новосибирцы сочувствуют пострадавшей бабушке и желают ей выздоровления.

— Уже из дома выйти нельзя. Прорвало отопление, а она должна дома сидеть? Это было на соседней улице, где я живу, и у нас просто чуть ли не каждый день прорывает это отопление, то у нас на улице, то на соседней, и не могут никак новые трубы поставить, хотя просили уже 1000 раз.

Бабушка не виновата, что у нее трубы прорвало, мне жалко очень ее, МЧС вызывали. Надеюсь, выдержит это все, и выживет.

ИСТОЧНИК KP.RU