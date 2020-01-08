Пожарный поезд пришел на помощь: для тушения рынка в Искитиме вызвано подкрепление

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:34:44+03:00

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Напомним, что сегодня, 8 января в Искитиме загорелся двухэтажный Торговый комплекс «Центральный». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было плотное задымление на втором этаже здания. К реагированию привлекались 34 человека, 10 единиц техники.

Пожарные прибыли на место через две минуты, после сообщения о возгорании. К этому моменту 30 человек, работавших в торговом комплексе, эвакуировались самостоятельно. О причинах возгорания пока рано говорить — все еще объято огнем.

— Ввиду масштаба возгорания и соседства железной дороги, на подмогу в Искитим прибыл пожарный поезд со станции «Инская», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Поезд уже в работе. Он оснащен большими цистернами с водой и другими средствами пожаротушения.

Половину города занесло дымом из-за пожара на рынке.

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Три тысячи квадратных метров двухэтажного здания объяты огнем. 30 сибиряков успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU