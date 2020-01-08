2020-01-08T08:58:19+03:00
Происшествия

«Один мужчина забежал на крышу»: в Искитиме горит вещевой рынок

Три тысячи квадратных метров двухэтажного здания объяты огнем. 30 сибиряков успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Под Новосибирском горит крупный вещевой рынок: три тысячи квадратных метров двухэтажного здания объяты огнем. ФОТО:АСТ54Под Новосибирском горит крупный вещевой рынок: три тысячи квадратных метров двухэтажного здания объяты огнем. ФОТО:АСТ54
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Утром 8 января в Искитиме по ул. Вокзальная загорелся двухэтажный Торговый комплекс «Центральный». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения плотное задымление на втором этаже здания. К реагированию привлекались 34 человека, десять единиц техники.

— Пожарные прибыли на место через две минуты, после сообщения о возгорании, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — К этому моменту тридцать человек, работавших в торговом комплексе, эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации - жертв нет. О причинах возгорания пока рано говорить, все еще объято огнем.

Очевидцы из АСТ 54, сообщают, что из-под крыши здания рынка по адресу Вокзальная, 2, валит густой черный дым, вырываются языки пламени. На месте работают пожарные.

— Один мужчина на крышу забежал, — говорит автор видеоролика.

30 сибиряков успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных.

30 сибиряков успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных.

Горит рынок в Искитиме.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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