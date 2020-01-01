Муж и мама поддержали: молодая мама окунулась в прорубь через месяц после родов

1 Янв. 2020 2020-01-01T22:26:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка Диана Стахеева уже 6 лет занимается плаванием в ледяной воде. По словам женщины, такие закаливания пошли на пользу не только ее здоровью, но и стали залогом ее прекрасной физической формы.

— Лет 10 назад я впервые вместе с мужем окунулась в прорубь на Крещение — и мне понравилось. А где-то около 6-ти лет назад, я уже начала активно заниматься зимним плаванием именно как спортом. В первый год у меня было больше всего разных наград, побед в соревнованиях, — рассказала КП-Новосибирск Диана Стахеева. — Но все же для меня это был не только спорт как таковой, а скорее способ восполнить свою энергию. Я тогда получала сразу два высших образования одновременно, да еще и работала в ночные смены. Но эти «купания» и заплывы помогали мне сохранять форму.

Кроме того, по словам Дианы, спустя некоторое время она заметила, что закаливания не проходят даром и для ее здоровья. У сибирячки исчезли проблемы с почками, она стала реже подхватывать простуду, перестала болеть голова. Тогда Диана решила основать клуб Аквайс-спорта в своем родном городе Бердске.

такие закаливания пошли на пользу не только ее здоровью, но и стали залогом ее прекрасной физической формы.Фото: Диана Стахеева

— Вместе с ребятами из нашего клуба мы участвуем в разных акциях, стараемся придать популярность зимнему плаванию. Активно добиваемся того, чтобы его признали официальным видом спорта, — рассказывает Диана. — Моя семья в этом меня поддерживает. Муж тоже не против периодически окунуться в ледяную воду, старшая 16-летняя дочь регулярно принимает участие в наших заплывах. И моя мама, которая поначалу относилась к моему увлечению насторожено, тоже признала, что закаливания идут организму только на пользу.

Свои занятия сибирячка не прекращала даже во время беременности. По ее словам, она купалась в проруби даже на самых последних месяцах. И после родов долго ждать не стала — окунулась в ледяную воду уже спустя месяц. Кроме того, по словам Дианы, именно зимнее плавание помогло ей сбросить за три недели целых 25 килограмм, которые она набрала, когда вынашивала ребенка. А сейчас к закаливанию уже проявляет интерес ее годовалая дочка Милана.

— Милану мы уже купали в Катуни, причем она тогда сама активно проявляла к этому интерес. Ей нравилось плескаться и купаться, а холодная вода ее совсем не пугала, — вспоминает Диана. — Сейчас планируем сходить и окунуться в прорубь вместе с ней. Но, конечно, для этого нужно чтобы на улице было достаточно тепло. И вообще, при зимнем плавании очень важно соблюдать меры предосторожности. Это касается и детей, и взрослых людей.

Свои занятия сибирячка не прекращала даже во время беременности. Фото: Диана Стахеева

Диана Стахеева уверят — негативно к такому виду закаливания относятся в первую очередь те, кто мало об этом знает.

— Конечно, со стороны некоторых знакомых, да и в целом общественности, я часто замечаю негативное отношения к этому спорту. Многие даже уверяют, что так можно и «детей не родить» и вообще «все здоровье испортить», но на практике я наблюдаю прямо противоположный этому эффект, — утверждает Диана. — Для меня окунуться в прорубь — это как сходит в СПА-салон или на сеанс массажа!

Кстати, стоит отметить, что Диана Стахеева не только Аквайс-спортсменка, но и победительница конкурсов красоты! В частности, летом 2019 года сибирячка стала победительницей конкурса конкурса «Леди Евразия — 2019», который прошел в Горном Алтае.

Молодая мама окунулась в прорубь через месяц после родов.

ИСТОЧНИК KP.RU