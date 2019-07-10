Блондинку-моржиху признали самой красивой девушкой Евразии

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-10T12:56:16+03:00

В планах у победительницы из Бердска - отправиться на конкурс «Миссис Вселенная»

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В июне в Горном Алтае подвели итоги конкурса «Леди Евразия — 2019». В проекте приняли участие 15 девушек со всей России. Однако уехать оттуда с титулом победительницы удалось лишь одной: 27-летней жительнице Бердска Диане Стахеевой.

— Мы организуем этот проект уже четвертый год, и всегда — это больше, чем просто конкурс красоты, — рассказывает учредитель конкурса-фестиваля «Леди Евразия» Наталья Макаренко. — Участницы приезжают к нам со всей страны. И мы оцениваем не только внешность девушек, но и их творческие, личные, общественные и семейные достижения.

«Леди Евразия» выбирали несколько дней. Первый этап конкурса включал в себя презентацию города и края, откуда прибыла участница, а также творческую визитку «Я счастливая женщина и мама». А в финале девушки представляли свои национальные костюмы и творческие номера.

Национальный купеческий костюм для конкурса Диана сшила самостоятельно. Фото: предоставлены Дианой Стахеевой

Победительница Диана вместе с мужем занимается бизнесом и воспитывает 4 детей. А еще девушка увлекается аквайс-спортом и проводит ежегодные турниры по холодовому зимнему плаванию в своем городе. Рекорд Дианы - 24 минуты в ледяной воде!

— Я уже участвовала в нескольких конкурсах красоты, но «Леди Евразия — 2019» — это что-то большее, — рассказала Диана Стахеева. — Ведь там так много разных презентаций и мероприятий, столько всего нужно было приготовить!

Сейчас Диану пригласили поучаствовать в «Миссис-Вселенная». Девушка планирует поехать на конкурс, если будет возможность оставить с кем-нибудь младшую дочь.

— На «Леди Евразия» я ездила вместе с 7-месячной Миланой, но там мне очень сильно помогала старшая дочь, — пояснила Диана. — Возможно, когда малышка подрастет, то я смогу оставить ее с мужем или бабушкой и отправиться на конкурс.

На конкурс Диана ездила вместе со своей младшей дочкой Миланой. Фото: предоставлены Дианой Стахеевой

ИСТОЧНИК KP.RU