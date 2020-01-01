Под Новосибирском загорелся частный дом: погибли два человека

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:10:15+03:00

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Утром 1 января под Новосибирском в селе Вьюны произошел пожар, в результате которого погибли люди. Возгорание случилось в частном доме по адресу улица Набережная.

Корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили информацию о пожаре, а так же о том, что во вспыхнувшем доме действительно находились два человека, которые, к сожалению, не успели выбраться из горящей постройки.

— Горел частный дом, в результате пожара погибли два человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — На месте работают пожарные расчеты.

В спецслужбе сообщили, что в настоящее время информация о случившемся уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске загорелась квартира в жилом доме. Огнем были повреждены вещи и натяжной потолок. Из вспыхнувшей высотки самостоятельно эвакуировались 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU