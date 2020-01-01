Сгорели вещи и натяжной потолок: высотка вспыхнула в новогоднюю ночь в Новосибирске

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:18:55+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске произошел пожар. ЧП случилось в Ленинском районе города по адресу улица Станиславского в районе двух часов ночи. Горел жилой дом.

— В 2:15 по местному времени загорелась квартира в жилом доме по улице Станиславского. В результате пожара были повреждены домашние вещи, которые лежали в коридоре квартиры, а также, по всей площади помещения пламя повредило натяжной потолок, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — Квартира закопчена по всей площади. Из дома по лестнице самостоятельно эвакуировались 50 человек.Одного человека удалось эвакуировать спецслужбам при помощи спецустройства.

Пожар удалось потушить в 2:55 по местному времени. На месте происшествия работали 8 единиц техники и 26 человек личного состава. Причина пожара будет установлена позже дознавателем МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU