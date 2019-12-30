2019-12-30T09:46:22+03:00
Происшествия

Сломали гвардейцу палец: пьяные новосибирцы подрались с охранниками в сауне

Клиенты не хотели уходить из бани, хотя их оплаченное время закончилось
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Охранники одолели пьяную компанию. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охранники одолели пьяную компанию. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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В прошедшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ урегулировали множественные конфликты, возникшие на охраняемых объектах. Самым дерзким правонарушением стало нападение многочисленной компании пьяных мужчин на бойцов группы быстрого реагирования.

Инцидент произошел в пятницу вечером в сауне на ул. Немировича-Данченко. По сигналу кнопки тревожной сигнализации 73-ий экипаж ГБР прибыл на место вызова. Администратор пояснила, что отдыхающие (9 человек) не хотят покидать сауну, при том, что время оплаченного пребывания превысило ими уже 30 минут. И дополнила, что все мужчины сильно пьяны, настроены крайне агрессивно. И действительно, стоило гвардейцам войти в номер, как они тут же услышали угрозы и нецензурные оскорбления в свой адрес. После чего пьяная компания набросилась на сотрудников Гвардии. Атака оказалась безуспешной. Спустя пару минут двое напавших безропотно лежали на полу, с руками, скованными в наручники, а их товарищи спешно одевались и выбегали из бани. Поскольку материальный ущерб заведению причинен не был, полицию вызывать не стали. Позже выяснилось, что в результате нападения сотрудник ГБР получил перелом пальца.

27.12.2019 г. Еще одна компания молодых людей пыталась подраться с сотрудником ГВАРДИИ в ресторане, расположенном на площади Ленина. Перебравшие алкоголя молодые люди уснули, а когда их начали будить, они накинулись на охранника. Гвардейцу удалось пресечь драку. Он выпроводил нарушителей из заведения до прибытия ГБР.

Пьяные новосибирцы подрались с охранниками в сауне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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