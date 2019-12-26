2019-12-26T15:18:11+03:00
Общество

В Ленинском районе вернули отопление в 70 домов

Люди были без отопления около 1,5 суток
Алена КУЛЕШОВА
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Ремонт на теплотрассе по улице Пархоменко завершился сегодня. Фото: СГКРемонт на теплотрассе по улице Пархоменко завершился сегодня. Фото: СГК
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Жителям Ленинского района вернули тепло в домах. Ремонтные работы на теплотрассе по улице Пархоменко завершились сегодня, в четыре часа дня к теплоснабжению были подключены все потребители.

— Управляющие компании и ТСЖ в ближайшее время должны проверить внутридомовые системы отопления. А при необходимости — осуществить их перезапуск, — сообщили в пресс-службе СГК. — А если у кого-то из жильцов батареи останутся холодными, то им нужно обратиться в УК, Единую диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в теплосетевое подразделение СГК по номеру телефона 8-383-289-27-50.

Напомним, в домах людей, живущих на улице Пархоменко, отключили отопление утром 25 декабря. Несмотря на то, что все повреждения были устранены на следующий день, после запуска трубопровода рядом оказался поврежден другой участок этой же трубы. Чтобы устранить последствия уже новой неприятности, потребовалось больше времени.

Всего, в зоне отключения оказались 63 многоквартирных жилых дома, а с 5 утра 26 декабря ее расширили до 70 домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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