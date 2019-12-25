2019-12-25T08:33:39+03:00
Общество

В Ленинском районе Новосибирска 63 дома остались без тепла

Энергетики ремонтируют магистральный трубопровод
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске от отопления отключили 63 дома.В Новосибирске от отопления отключили 63 дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 25 декабря, с 10 часов в Ленинском районе Новосибирска произошло коммунальное ЧП. Там от отопления отключили 63 дома. На теплотрассе по улице Пархоменко произошел порыв. Как сообщает пресс-служба СГК, повреждение магистрали составляет 700 миллиметров.

— В зоне отключения 63 многоквартирных жилых дома. Перечень домов доступен на сайте http://nskteplonavigator.ru/ Работы по замене участка трубы планируется завершить к 21:00 этого же дня. Еще около трех часов потребуется на заполнение трубопровода и сброс воздуха из труб, — сообщают в СГК.

На схеме указано, где произошел порыв и в каких районах отключено тепло. Фото: СГК

На схеме указано, где произошел порыв и в каких районах отключено тепло. Фото: СГК

В итоге батареи в квартирах новосибирцев потеплеют ближе к двум часам ночи. Отметим, что за окном в Новосибирске нет лютых морозов. Температура воздуха составляет минус 7 градусов, идет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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