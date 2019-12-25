В Ленинском районе Новосибирска 63 дома остались без тепла
В среду, 25 декабря, с 10 часов в Ленинском районе Новосибирска произошло коммунальное ЧП. Там от отопления отключили 63 дома. На теплотрассе по улице Пархоменко произошел порыв. Как сообщает пресс-служба СГК, повреждение магистрали составляет 700 миллиметров.
— В зоне отключения 63 многоквартирных жилых дома. Перечень домов доступен на сайте http://nskteplonavigator.ru/ Работы по замене участка трубы планируется завершить к 21:00 этого же дня. Еще около трех часов потребуется на заполнение трубопровода и сброс воздуха из труб, — сообщают в СГК.
На схеме указано, где произошел порыв и в каких районах отключено тепло. Фото: СГК
В итоге батареи в квартирах новосибирцев потеплеют ближе к двум часам ночи. Отметим, что за окном в Новосибирске нет лютых морозов. Температура воздуха составляет минус 7 градусов, идет снег.
ИСТОЧНИК KP.RU