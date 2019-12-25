В Новосибирской области в 2020 году тарифы ЖКХ вырастут на 4-6%

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-25T16:34:01+03:00

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В Новосибирской области станут выше тарифы на коммунальные услуги. Постановление об этом подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — об этом сообщается на сайте областного правительства. Начать платить за ЖКХ больше сибирякам придется начать с 1 июля 2020 года.

Стоит отметить, что в среднем, для всех муниципалитетов Новосибирской области тарифы повысятся в среднем на 4,9%. Однако, для некоторых услуг повышение будет заметно сильнее.

Тарифы на отопление, горячую воду и водоотведение для жителей Новосибирска поднимут на 6%, холодная вода подорожает на 4,9%. Газоснабжение станет дороже на 5,5%, а электроснабжение — на 4,5%.

Напомним, в июле этого года в Новосибирске уже подняли плату за тепло и горячую воду на 7,2%. Тогда сотни возмущенных сибиряков вышли на митинг против подобного роста цен. В Нарымском сквере собралось около четырех сотен протестующих.

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По оценкам организаторов, в Нарымском сквере собралось около 400 протестующих (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU