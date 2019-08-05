«Не жирно?»: сотни новосибирцев вышли на улицу из-за повышения тарифа на тепло

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-05T17:51:24+03:00

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Горожанам объявили, что в июле Сибирская генерирующая компания поднимет плату за тепло и горячую воду на 8,9%. При этом максимальный рост тарифа возможен был на уровне чуть более трех процентов. Чтобы обойти дозволенный рубеж, СГК обратилась в антимонопольную службу с просьбой превысить допустимый норматив, на что и получила разрешение. Добавим, что областные власти также оказались не согласны со столь резким скачком, региональный департамент по тарифам подает в суд на решение УФАС разрешить сибирской генерирующей компании поднять тариф на столь большую цифру. 22 августа по этому поводу пройдет разбирательство в арбитражном суде.

Собрание оказалось достаточно многолюдным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Общественность выразила резкое негодование по поводу серьезного удорожания тепла и горячей воды: люди решили выйти на улицу с плакатами в руках. «Не жирно?», «Мне не хочется жить в этом бездарном городе!», «Олигархи наглеют, тарифы растут!» — вот что написано на некоторых плакатах.

Мероприятия было согласовано в Нарымском сквере, ожидалось, что на него придет около 900 человек. В итоге собралось около 4 сотен протестующих, среди них были замечены дольщики из Новомарусино и с улицы Тульской. Организовал митинг Сергей Дьячков, он выступил первым перед собравшимися:

— Новосибирск особенный город. Это единственный город России, в котором население смогло победить в тарифной войне (имеется ввиду 2017 год — прим.ред.). Мы единственные! Понятно, что когда повышение тарифов да еще такое, не очень явное, без информирования граждан осуществляется, мы должны выходить, мы должны биться до конца. Мы тогда победили. Мы победим сейчас!

На митинге встретилось много молодых лиц.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После раздались аплодисменты. Люди были настроены воинственно, слышались крики из толпы против «обнаглевших энергетиков».

Своим мнением с людьми также поделился управдом, блогер ЖКХ Олег Шурпик:

— Вопрос не должен стоять о повышении тарифа на 3 или 9%, вопрос должен стоять о понижении тарифа! Компания перешла на более дешевое топливо, у нас сейчас там мальдивская вода появилась голубого цвета. Они бьют по нашему карману, по нашей экологии, и я не понимаю, почему мы должны платить им больше. Они делают имитацию — перекопали весь центр! Конечно, они должны что-то делать, но все это давно заложено в тарифах структуру которого, уже давно упорно не раскрывают.

Этот митинг может оказаться не последним в борьбе за понижение роста тарифа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Люди жарко встречали ораторов, среди «заряженных» пенсионеров мелькали и юные лица. Тележурналист Николай Сальников в своей пламенной речи поддел экономистов СГК:

— Раньше это была компания СибЭКО, теперь СГК. Когда произошло изменение формы собственности, я задал им вопрос: «Ребята, если вы приобретаете этот бизнес, неужели он вам невыгоден? Зачем вы поднимаете тарифы ЖКХ на тепло и горячую воду, вы же, наверно, изучали этот бизнес? Если он вас не устраивает, зачем вы его отобрали?».

Организаторы заверяют, что это не единственный митинг против повышения тарифов. В городе собираются и дальше продолжать проводить подобные мероприятия в надежде, что в следующий раз на митинг придут тысячи новосибирцев.

Стражи порядка спокойно наблюдали за происходящим.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU