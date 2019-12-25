Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: что укидят в небе новосибирцы?
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года - одно из ярких астрономических явлений. Посчастливится ли его увидеть сибирякам, корреспондентам КП-Новосибирск» рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Когда начнется солнечное затмение?
Луна встанет между Землей и Солнцем, закрыв его свет. Однако планета-спутник будет достаточно далеко от Земли и не закроет Солнце, но окажется внутри Солнечного диска. В результате Земля окажется в полутени, но сильного затемнения не будет.
Затмение произойдет 26 декабря 2019 года в 12:12 минут по новосибирскому времени.
Как будет выглядеть солнечное затмение?
— Мы увидим, как данное затмение закроет не больше 5% поверхности солнца, - уверен астроном.
Сколько будет длиться солнечное затмение?
— Длительность затмения — около получаса,- говорит Олег Кашин
Как увидеть солнечное затмение?
— Новосибирцы не увидят солнечное затмение из-за плохой погоды. Очень мало шансов, что тучи развеются — в планетарии даже не стали готовить специальную программу для наблюдений. У нас такой принцип — если не будет зрелищно, то и рекламировать мы не будем, — рассказал астроном.
Когда будет следующее затмение?
— Следующее затмение можно будет наблюдать летом 2020 года, тогда луна закроет более 30% солнца и это будет зрелищно, — сообщил Олег Кашин.
Как пережить солнечное затмение — совет психолога
Психологи отмечают, что чувство тревоги охватывает многих людей накануне солнечных затмений. Наиболее сильное воздействие на организм человека происходит за 3 дня до и 3 дня после каждого затмения. В это возможно обострение хронических заболеваний. Поэтому начинать готовиться к затмениям следует именно с этой сферы:
Во-первых, важно разгрузить сердечно-сосудистую систему. Это значит необходимо кушать больше фруктов и овощей, исключить жирную пищу, обеспечьте постоянный доступ к свежему воздуху, чаще гуляйте и не забывайте про оздоровительную гимнастику. Но самое главное — это избегать стрессов;
Во-вторых, чтобы не допустить депрессивных состояний, в период за три дня и спустя три дня после затмения, старайтесь хорошо спать и соблюдать гигиену труда, попросту не перетруждайтесь, но и не ленитесь;
В-третьих, из-за периодического снижения солнечной активности, люди чувствуют тревогу и это заставляет ощущать себя усталыми и апатичными, а работоспособность падает. Чтобы этого избежать, в период затмения (это три дня перед и после него), периодически пейте успокоительные травы и чаи. Можно также заняться тем, что помогает вам успокоиться;
В-четвертых, в любую подготовку к подобного рода явлениям входит и отказ от вредных привычек. Но глупо полагать, что это только курение и алкоголь, сюда входит и переедание, и сладкое, в общем, любая зависимость.
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ИСТОЧНИК KP.RU