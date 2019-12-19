2019-12-19T15:12:52+03:00
Общество

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: астролог рассказала, что можно и нельзя делать

26 декабря 2019 года сибиряки увидят солнечное затмение: рассказываем, как правильно себя вести в этот день по мнению астролога
Никита МАНЬКО
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Желания в кольцевое солнечное затмение действуют следующие 18 лет.Фото:кадр из видеоролика с YouTubeЖелания в кольцевое солнечное затмение действуют следующие 18 лет.Фото:кадр из видеоролика с YouTube
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Солнечное затмение 26 декабря 2019 года - красивое природное явление, которое сибиряки смогут наблюдать накануне Нового года. Кольцо на Солнце увидят наблюдатели в странах Азии, некоторые фазы можно будет разглядеть на Урале, на Юге Сибири и на Дальнем Востоке. Как правильно встретить затмение и чем оно грозит Новосибирску, рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

Когда произойдет солнечное затмение в Новосибирске?

Луна встанет между Землей и Солнцем, закрыв его свет. Однако планета-спутник будет достаточно далеко от Земли и не закроет Солнце, но окажется внутри Солнечного диска. В результате Земля окажется в полутени, но сильного затемнения не будет.

Затмение произойдет 26 декабря 2019 года в 12:12 минут по новосибирскому времени.

Как встретить солнечное затмение?

Астрологи советуют за 10 минут до солнечного затмения принять контрастный душ — женщины могут начать и закончить обливанием горячей водой, мужчины — начинать и завершать с холодной воды. После этого рекомендуется мелкими глотками выпить стакан холодной воды, лечь головой на Север и представить, какими событиями наполняется ваша жизнь в ближайшие годы. Елена Альмах подчеркнула, что коридор затмений действует в течение 18,5 лет.

Желания, загаданные во время затмения, чаще сбываются, чем загаданные в Новогоднюю ночь -затмения как астрономические явления несут в себе более мощную энергетику.

Но загадать желание надо правильно — постарайтесь его визуализировать, нарисовать, описать и повесить на самое видное место.

Особенно коридор затмений важен для Козерогов, но также будет влиять на раков, весов и овнов. Этот коридор затмений существенно влияет на социальную жизнь — как всей страны, так и Новосибирска. Он несет перемены в экономике, в структурах управления, законодательстве — и коснется репутации публичных людей.

Как подготовиться к солнечным и лунным затмениям?

Психологи отмечают, что чувство тревоги охватывает многих людей накануне солнечных затмений. Наиболее сильное воздействие на организм человека происходит за 3 дня до и 3 дня после каждого затмения. В это возможно обострение хронических заболеваний. Поэтому начинать готовиться к затмениям следует именно с этой сферы:

Во-первых, важно разгрузить сердечно-сосудистую систему. Это значит необходимо кушать больше фруктов и овощей, исключить жирную пищу, обеспечьте постоянный доступ к свежему воздуху, чаще гуляйте и не забывайте про оздоровительную гимнастику. Но самое главное — это избегать стрессов;

Во-вторых, чтобы не допустить депрессивных состояний, в период за три дня и спустя три дня после затмения, старайтесь хорошо спать и соблюдать гигиену труда, попросту не перетруждайтесь, но и не ленитесь;

В-третьих, из-за периодического снижения солнечной активности, люди чувствуют тревогу и это заставляет ощущать себя усталыми и апатичными, а работоспособность падает. Чтобы этого избежать, в период затмения (это три дня перед и после него), периодически пейте успокоительные травы и чаи. Можно также заняться тем, что помогает вам успокоиться;

В-четвертых, в любую подготовку к подобного рода явлениям входит и отказ от вредных привычек. Но глупо полагать, что это только курение и алкоголь, сюда входит и переедание, и сладкое, в общем, любая зависимость.

Что надо делать во время затмения?

Очень хорошо и полезно совершать медитации и заучивать различные аффирмации (короткие напутствующие и ободряющие фразы). Это поможет вам успокоиться и обрести гармонию внутри себя.

Считается, что в этот период информация, которую мы получаем, также воспринимается более острее, а впечатления от нее ярче. Поэтому, если вы откладывали на более удачное время чтение книги, или просмотр фильма, если это не связано с долгой поездкой, то этот момент настал. Ваши ощущения от этих действий будут незабываемыми и это шанс пополнить копилку своих приятных воспоминаний.

Что категорически не рекомендуется делать во время затмений?

• Поездки и путешествия в это время будут опасны, также нежелательно управлять любым транспортом.

• Важные решения и попытки изменить жизнь в это время будут не только бесполезными, но и вредными для вашей жизни.

• Не выясняйте отношения с кем-либо, а также не меняйте круто личную жизнь (свадьба, помолвка, развод, переход на новый уровень и так далее).

• Избегайте крупных покупок, а также серьезных финансовых операций.

• Старайтесь избегать большого скопления людей, а также не ввязывайтесь ни в какие-либо конфликты, ведь они способны перерасти в нечто большее.

С точки зрения астрологии затмения нельзя назвать однозначно плохим явлением, они несут в себе кардинальные перемены, как в мире, так и в судьбе каждого отдельного человека. А вот как эти перемены повлияют, зависит только от нас с вами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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