Горок нет, но вы держитесь: открытие ледового городка на набережной перенесли из-за снегопада

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-25T12:50:52+03:00

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Открытие ледового городка на Михайловской набережной, которое должно было состояться сегодня, 25 декабря, было решено перенести. Причиной этому послужили погодные условия: уже несколько дней в Новосибирске не прекращается снегопад, сопровождаемый сильным ветром.

— Действительно, открытие ледового городка было решено перенести на другой день, в связи с неблагоприятными погодными условиями, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города. — Однако пока еще не установлена новая дата проведения данного мероприятия. Конечно, в идеале, оно должно состояться до 31 декабря.

Стоит отметить, что в торжественной церемонии открытия должен был принимать участие также мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, ледовый городок на набережной — популярная локация, как среди самих новосибирцев, так и среди гостей города. В предпраздничные дни, многие люди успевают сделать там красивые снимки рядом с ледяными и снежными фигурами. Кроме того, там проводится ежегодный чемпионат Новосибирска по катанию с горок «Хрустальная ледянка».

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ИСТОЧНИК KP.RU