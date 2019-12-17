Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Новосибирске: где лучше покататься на тюбингах и санках с детьми
Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Новосибирске - любимое развлечение сибиряков в Новый год. В этот раз основной площадкой для катания с горки станет Первомайский сквер, со специально оформленными новогодними площадками.Что там ждет сибиряков и где еще покататься на горках - читайте в нашем материале.
1. СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В ПЕРВОМАЙСКОМ СКВЕРЕ (с 30 декабря)
Главная ледяная горка Новосибирска откроется за Краеведческим музеем уже 30 декабря. Здесь расположится большая двускатная горка для взрослых и детей. А с 5 января сквер украсит 20-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры.
Адрес: Новосибирск, Центральный район, ул.Красный проспект,23
Время работы: С 30 декабря ежедневно. с 09:00 до 18:00
Как добраться:
Автобус: №95 (остановка «Обувной комбинат Корс»)
Маршрутка: №№ 19,25,28 (остановка «Обувной комбинат Корс»)
2. ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Ледовый городок на Михайловской набережной обещают открыть уже 30 декабря. Здесь проводится ежегодный чемпионат Новосибирска по катанию с горок «Хрустальная ледянка». На территории ПКиО «Михайловская набережная» откроется аттракцион «Ледовые горки», билеты на который можно будет приобрести в кассах парка.
Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская,12
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
Вход: 300 рублей, дети до 7 лет и ветераны войн и горячих точек – бесплатно,
Прокат: Комплект лыжного инвентаря 150 руб.\ ч, 600 руб \ день. Дети до 10 лет, льготники 80 руб\ч.
Как добраться:
Метро «Речной вокзал»
Троллейбус: №13
Автобус: № 21,54 (остановка «Речной вокзал»)
Маршрутка: №6, 21, 23, 35, 68, 91, 301, 304, 307, 322 19,25,28 (остановка «Речной вокзал»)
3. СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В «БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ»
Две зимние горки для тюбинга открылись в парке «Берёзовая роща». Высота горок 2,5 и 3 метра, в утром в будние дни действует скидка в полцены. Есть кафе, прокат лыж, катание на снегоходах и мотособаках.
Адрес: Новосибирск, Дзержинский район, ул.Планетная, 53
Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Прокат: Зимняя горка с тюбингами 150 руб.\ч.(в будние дни с 11:00 до 15:00 - 80 руб.\ч.), Горка тюбинг плюс 200 руб.\ч.
Вход со своими тюбингами 100 р.\ч.( в будние дни с 11:00 до 15:00 - 50 руб.\ч
Прокат лыж: 150 руб.\ч., детям 100 руб.\ч. Гардероб 50 руб.\ч.
Как добраться:
Метро: «Берёзовая роща»
Троллейбус: № 10, 22,23 (остановка «Берёзовая роща»)
Автобус: № 6, 18, 30, 35, 39, 41, 44, 113,203 (остановка «Берёзовая роща»)
Маршрутка: № 44, 48а, 72 (остановка «Берёзовая роща»)
4. ЛЫЖНАЯ БАЗА «ЛОКОМОТИВ»
Трассы 1,1 км с освещением , 2 км, 3 км, две трассы по 5 км. Каток, прокат "ватрушек", снегоходов, кафе.
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул.Заельцовский парк,1
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб.\ ч, дети до 10 лет 150 руб.\ ч
Как добраться:
Автобус: № 95 (остановка «ПКиО Заельцовский»)
Маршрутка: №№ 19,25,2 (остановка «ПКиО Заельцовский»)
5. «ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ЛЫЖНЯ»
Три трассы для тюбинга, лыжная база, прокат, большая парковка на 400 машин, кафе.
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул.Тимирязева,5
Время работы: вт.-птн. с 09:00 до 18:00, сб.– вскр. С 10:00 до 18:00.Прокат с 10 до 16:30
Прокат: ватрушки- тюбинги 150 руб.\ч.
Комплект лыжного инвентаря 150 руб.\ ч, 600 руб \ день. Дети до 10 лет, льготники 80 руб\ч.
Как добраться:
Автобус: №95 (остановка «Обувной комбинат Корс»)
Маршрутка: №№ 19,25,28 (остановка «Обувной комбинат Корс»)
ИСТОЧНИК KP.RU