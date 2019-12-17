Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Новосибирске: где лучше покататься на тюбингах и санках с детьми

Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Новосибирске - любимое развлечение сибиряков в Новый год. В этот раз основной площадкой для катания с горки станет Первомайский сквер, со специально оформленными новогодними площадками.Что там ждет сибиряков и где еще покататься на горках - читайте в нашем материале.

1. СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В ПЕРВОМАЙСКОМ СКВЕРЕ (с 30 декабря)

Главная ледяная горка Новосибирска откроется за Краеведческим музеем уже 30 декабря. Здесь расположится большая двускатная горка для взрослых и детей. А с 5 января сквер украсит 20-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры.

Адрес: Новосибирск, Центральный район, ул.Красный проспект,23

Время работы: С 30 декабря ежедневно. с 09:00 до 18:00

Как добраться:

Автобус: №95 (остановка «Обувной комбинат Корс»)

Маршрутка: №№ 19,25,28 (остановка «Обувной комбинат Корс»)

2. ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Ледовый городок на Михайловской набережной обещают открыть уже 30 декабря. Здесь проводится ежегодный чемпионат Новосибирска по катанию с горок «Хрустальная ледянка». На территории ПКиО «Михайловская набережная» откроется аттракцион «Ледовые горки», билеты на который можно будет приобрести в кассах парка.

Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская,12

Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Вход: 300 рублей, дети до 7 лет и ветераны войн и горячих точек – бесплатно,

Прокат: Комплект лыжного инвентаря 150 руб.\ ч, 600 руб \ день. Дети до 10 лет, льготники 80 руб\ч.

Как добраться:

Метро «Речной вокзал»

Троллейбус: №13

Автобус: № 21,54 (остановка «Речной вокзал»)

Маршрутка: №6, 21, 23, 35, 68, 91, 301, 304, 307, 322 19,25,28 (остановка «Речной вокзал»)

3. СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В «БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ»

Две зимние горки для тюбинга открылись в парке «Берёзовая роща». Высота горок 2,5 и 3 метра, в утром в будние дни действует скидка в полцены. Есть кафе, прокат лыж, катание на снегоходах и мотособаках.

Адрес: Новосибирск, Дзержинский район, ул.Планетная, 53

Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Прокат: Зимняя горка с тюбингами 150 руб.\ч.(в будние дни с 11:00 до 15:00 - 80 руб.\ч.), Горка тюбинг плюс 200 руб.\ч.

Вход со своими тюбингами 100 р.\ч.( в будние дни с 11:00 до 15:00 - 50 руб.\ч

Прокат лыж: 150 руб.\ч., детям 100 руб.\ч. Гардероб 50 руб.\ч.

Как добраться:

Метро: «Берёзовая роща»

Троллейбус: № 10, 22,23 (остановка «Берёзовая роща»)

Автобус: № 6, 18, 30, 35, 39, 41, 44, 113,203 (остановка «Берёзовая роща»)

Маршрутка: № 44, 48а, 72 (остановка «Берёзовая роща»)

4. ЛЫЖНАЯ БАЗА «ЛОКОМОТИВ»

Трассы 1,1 км с освещением , 2 км, 3 км, две трассы по 5 км. Каток, прокат "ватрушек", снегоходов, кафе.

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул.Заельцовский парк,1

Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб.\ ч, дети до 10 лет 150 руб.\ ч

Как добраться:

Автобус: № 95 (остановка «ПКиО Заельцовский»)

Маршрутка: №№ 19,25,2 (остановка «ПКиО Заельцовский»)

5. «ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ЛЫЖНЯ»

Три трассы для тюбинга, лыжная база, прокат, большая парковка на 400 машин, кафе.

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул.Тимирязева,5

Время работы: вт.-птн. с 09:00 до 18:00, сб.– вскр. С 10:00 до 18:00.Прокат с 10 до 16:30

Прокат: ватрушки- тюбинги 150 руб.\ч.

Комплект лыжного инвентаря 150 руб.\ ч, 600 руб \ день. Дети до 10 лет, льготники 80 руб\ч.

Как добраться:

Автобус: №95 (остановка «Обувной комбинат Корс»)

Маршрутка: №№ 19,25,28 (остановка «Обувной комбинат Корс»)