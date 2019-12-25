2019-12-25T08:02:54+03:00
Происшествия

«Она была в сознании, говорила»: стали известны подробности ЧП с сибирячкой, упавшей на рельсы в метро

На станции «Речной вокзал» на рельсы упала женщина
Ульяна ДЖАНКОВА
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Женщине, которая упала на рельсы в метро, 50 лет.Женщине, которая упала на рельсы в метро, 50 лет.
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Очевидец рассказала КП-Новосибирск подробности о происшествии в метро. Там в среду, 25 декабря, на станции «Речной вокзал» в 10.49 на рельсы упала женщина. Несколько станций тут же закрыли для пассажиров и предложили воспользоваться наземным транспортом.

— Я поднималась на станцию «Речной вокзал» на эскалаторе. Вдруг раздался сильный сигнал поезда. Он начал резко тормозить. Дальше я мельком увидела, что на путях лежит женщина. Я начала кричать вниз по эскалатору, что на путях человек. Сотрудник метро резко рванула к будке и начала кого-то вызывать. Какая-то пассажирка разговаривала с женщиной и та ей отвечала, она была в сознании, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Алина Мануйлова.

В полиции подтвердили, что в 10.49 на рельсы упала женщина. Ей около 50 лет. Какие травмы она получила, и что стало причиной падения, выясняется.

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Об этом в соцсети сообщают очевидцы. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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