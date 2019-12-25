2019-12-25T07:40:02+03:00
Происшествия

В новосибирском метро на рельсы упала пассажирка

Об этом в соцсети сообщают очевидцы
Ульяна ДЖАНКОВА
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В метро на рельсы упала девушка. Фото: «ЧП Новосибирск»В метро на рельсы упала девушка. Фото: «ЧП Новосибирск»
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В Новосибирске в среду, 25 декабря, в метро случилось ЧП. Остановлена работа сразу нескольких станций. Пассажирам предлагают воспользоваться наземным транспортом. Очевидцы сообщают, что на «Речном вокзале» женщине стало плохо, и она упала на рельсы. Также, новосибирцы пишут, что она жива.

— По техническим причинам станция метро Октябрьская закрывается. Всем пройти на выход, — такое сообщение передали по громкой связи.

А на станции «Заельцовская» пассажиров предупреждают, что поезда идут только до «Красного проспекта». Также на станции «Студенческая» новосибирцам предлагают продолжить движение другим транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В новосибирском метро на рельсы упала пассажирка
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