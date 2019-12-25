2019-12-25T09:40:18+03:00
Общество

«Муж испугался»: сибирячка заступилась за супруга, сбежавшего с места ДТП, и получила срок

Женщина решила заявить об угоне авто, но в полиции доказали ложный донос
Никита МАНЬКО
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Судимая жена не побоялась написать ложный донос ради мужа.ФОТО:Судимая жена не побоялась написать ложный донос ради мужа.ФОТО:Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новосибирец без водительских прав разбил автомобиль жены — женщина даже решила заступиться за мужа и написала ложный донос об угоне. Первомайский районный суд наказал супругу за ложный донос, но вынес мягкий приговор. По данным прокуратуры, женщина получила условный срок, несмотря на непогашенную судимость за торговлю наркотиками.

ДТП произошло ранним утром 8 октября на Бердском шоссе — возле остановки «Звездная» столкнулись Ford Focus и «ГАЗель Next». К счастью, никто не погиб, но водитель иномарки решил сбежать с места ДТП. Как оказалось, у мужчины не было водительских прав и он не хотел оказаться виновником аварии.

Мужчина вернулся домой и рассказал обо всем 32-летней Светлане — женщина пошла в полицию и написала заявление об угоне своего авто. Вскоре в полиции выяснили, что угона не было, а заявление подложное — и возбудили уголовное дело о ложном доносе.

Светлана полностью признала вину, написала явку с повинной и попросила рассмотреть дело в особом порядке. Женщине грозил реальный срок — она писала донос в период условно-досрочного освобождения по приговору за торговлю наркотиками. Но в тюрьму возвращаться не хотела — отработав швеей, ушла в декрет и родила ребенка.

— Молодая мать характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, который родился совсем недавно. С учетом смягчающих обстоятельств суд назаначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Павел Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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