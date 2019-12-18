Убийство Натальи Устиновой назвали одной из главных тем в Новосибирске за год
Аналитики «Яндекса» определили, что чаще всего ищут в сети новосибирцы. Специалисты составили список различных тем, которые чаще всего вбивали в поисковую строку: среди них были и актуальные коммунальные проблемы, и происшествия города, а также знаменательные политические события и спортивные новости.
Сибиряков достаточно сильно волновали проблемы с вывозом мусора: несвоевременная уборка, неправильное выставление счетов и конфликты между участниками рынка. На втором месте в этом топе оказались выборы мэра Новосибирска, а на третьем — появление футбольного клуба «Новосибирск», созданного вместо ФК «Сибирь».
Многих сибиряков волновала трагическая история убийства Натальи Устиновой, которая всколыхнула город этой осенью. Кроме того, жители Новосибирска искали в интернете информацию о появлении нового такси в городе.
По словам специалистов, рейтинги людей, фильмов, сериалов, игр и песен, которые вызвали наибольший интерес, в целом одинаковы по всей стране. Таким образом, в тройке самых обсуждаемых персоналий оказались Владимир Зеленский, Хидео Кодзима и Наталья Пинус. Среди обсуждаемых спортивных событий в поисковых запросах сибиряков часто встречалась зимняя Универсиада, которая проходила в Красноярске. Самым популярным фильмом у пользователей сети стал «Т-34», а самым популярным сериалом — «Игра престолов». В рейтинге мультфильмов лидирует экранизация «Король лев».
Среди игр, которые чаще всего искали люди оказалась «Metro Exodus», а самым популярным хитом стала песня рэпера RASA — «Пчеловод».
Аналитики отмечают, в списки тем все, что вызывает мощные всплески интереса, — вне зависимости от содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU