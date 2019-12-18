Номер Деда Мороза: как позвонить главному волшебнику страны

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-18T10:33:22+03:00

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Близится Новый год, а значит вопрос - где найти номер Деда Мороза - становится все актуальнее. Жители Новосибирска, как и остальные россияне, смогут дозвониться до Дедушки по «прямой линии» МТС. Она запущена специально для всех жителей страны, которые хотят на прямую услышать поздравления от главного зимнего волшебника и его внучки.

- Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС - 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного дедушки, позвонив по номеру +7(913) 986-1111, - сообщают в компании МТС.

Номер Деда Мороза работает с 17 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Кстати, для всех позвонивших будет еще и подарочек – в ответ абоненты получат сообщение со ссылкой на бесплатные маски для Инстаграм и электронные открытки.

ИСТОЧНИК KP.RU