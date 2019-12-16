2019-12-16T11:32:10+03:00
Общество

Появилось видео с педофилом, преследовавшим двух маленьких девочек в Новосибирске

Его разыскивает полиция
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские разыскивают мужчину за тяжкое преступление. Фото: стоп-кадрПолицейские разыскивают мужчину за тяжкое преступление. Фото: стоп-кадр
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Полицейские разыскивают мужчину. Его подозревают в совершении тяжкого преступления, совершенного 7 декабря у дома по улице Рассветная.

— Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении 7 декабря 2019 года у дома по улице Рассветной тяжкого преступления разыскивается мужчина на вид 28-33 лет. Был одет в зимний камуфляжный костюм (березка), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск уже писала, что мужчина с такими же приметами, также по адресу улица Рассветная приставал к двум маленьким девочкам. Одна учится в первом классе, другая в пятом. В соцсетях об инциденте сообщил сосед одной из девочек. Сибиряк предупреждал родителей, чтобы были внимательными и не отпускали детей одних в школу.

Тогда мужчина рассказал, что странного незнакомца зафиксировала камера домофона. На видео он топчется на месте, то отойдет от подъезда, то снова подойдет. Соседский мальчик, глядя на видео, подтвердил, что мужчина на самом деле звал куда-то и других детей. Тогда очевидцы в голос заявляли, что мужчина была в камуфляжном костюме голубого цвета и с черным рюкзаком на спине.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, изображенном на видео, просят обратиться по телефонам: 232-82-58, 8913-891-37-10.

Конфиденциальность гарантируется.

В Новосибирске появилось видео с мужчиной, которого подозревают в том, что он приставал к девочкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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