«Показал детям свой орган. Они напуганы!»: извращенец на улице домогался двух девочек

СЕГОДНЯ 04:30 2019-12-09T04:30:06+03:00

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В Новосибирске в субботу, 7 декабря, у дома №16 по улице Рассветной неизвестный мужчина приставал к двум девочкам. Об этом сообщил Павел Медведников в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск». Мужчина живет по соседству с родителями девочек. Сибиряк написал пост в соцсети, чтобы предупредить остальных родителей быть внимательными и не отпускать детей одних в школу.

— Неизвестный мужчина домогался маленьких девочек: одна в первом классе, вторая в пятом классе. Нужно чтобы родители предупредили своих детей, да и сами пусть обращают внимание, на всяких подозрительных типов. Девочки перепуганы, в общем, тревогу надо бить, — написал мужчина в паблике. — Ко мне приходил полицейский, он опрашивал всех соседей. С соседнего дома в полицию обратилась мама девочки 8 лет, которую он звал с собой, у моей жены есть видео с домофона, как этот мужик топчется возле подъезда и шепчет: «девочка...» вслед маленькой школьницы. А еще девятилетний соседский мальчишка, подтвердил, посмотрев на изображение этого мужчины, что он несколько дней назад тоже здесь ребятишек звал с ним пойти.

Историю новосибирца подтвердили и другие соседи.

— Дело было в субботу утром, когда дети шли в школу. К двум девочкам 10 и 13 лет мужчина обратился. Маленькой девочке он показал свое «хозяйство», а старшей девочке еще и с просьбой обратился. Дети были напуганы. Родители отказались обращаться в полицию, — написала Валерия Складанюк.

— В школу на Снегирях полиция приезжала. Был разговор с детьми, чтобы поодиночке сейчас не ходили.

«КП-Новосибирск» разбирается в ситуации, и просит родителей детей и очевидцев произошедшего связаться с редакцией по телефону 8 — 923 — 145 — 11 — 03.

ИСТОЧНИК KP.RU