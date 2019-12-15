«Ваня плакал от счастья»: вся страна скинулась на лечение собаки деревенского мальчика

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-15T15:10:35+03:00

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В жизни пятилетнего малыша из Тогучина произошло жуткое событие. На глазах маленького Вани машина сбила его любимца — дворнягу по кличке Лиса. Верный пес провожал мальчишку с мамой на автобус. Шальной водитель не заметил, что он покалечил собаку, поехал дальше. По словам мамы, у ребенка случилась истерика. Собака осталась жива, но ей было очень плохо. Семья живет небогато, поэтому Ваня вынужден был наблюдать, как пес медленно умирает.

КП-Новосибирск опубликовала просьбу пятилетнего мальчишки помочь спасти его дружка.

— После того, как только вышла статья, мне начали звонить неравнодушные люди. Всего позвонили около десяти человек. Люди хотели помочь отовсюду: с Москвы, Ярославля, Новосибирска и так далее. Ваня плакала от счастья, — рассказывает мама Вани. — Я нашла машину, и мы отвезли Лису в ветклинику. У собаки серьезные ушибы, трещина на ребре, но фатальных переломов нет. Нам выписали лекарства, уколы и витамины, а еще диету, потому что повреждены внутренние органы. Не передать словами, как счастлив ребенок. Мы благодарим каждого, кто нашел возможность помочь нам.

Ветеринары обещают, что через месяц собака по кличке Лиса сможет резвиться с Ваней, как прежде, все раны заживут, пес восстановится.

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ИСТОЧНИК KP.RU