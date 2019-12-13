«Собака жива, но ей очень плохо»: пятилетний Ваня просит помочь спасти его любимца

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-13T10:52:16+03:00

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Утром в пятницу, 13 декабря, в жизни пятилетнего малыша из Тогучина произошло жуткое событие. На глазах маленького Вани машина на большой скорости сбила его любимца — дворнягу по кличке Лиса. Верный пес провожал мальчишку с мамой на автобус. Семья спешила в больницу. Когда они переходили дорогу, шальной водитель сбил собаку и даже не заметил этого, он погнал дальше по своим делам. По словам мамы, у ребенка случилась истерика.

— Лиса еле уползла с дороги, когда я взяла ее на руки, она описалась, была кровь, — рассказывает мама Вани. — Мы отнесли собаку домой, и быстро побежали в больницу. Вернулись, видим, Лиса живая, но ей очень плохо. Сын постоянно спрашивает, что будет с его песиком.

Ваня сам выбирал Лису из сотни похожих в приюте. Верный дружок живет в семье уже несколько лет. По словам мамы для ребенка то, что сегодня случилось настоящая трагедия, ведь несколько лет назад из дома убежал их прежний питомец, к нему сын тоже очень привязался.

— Второй раз пережить расставание Ване будет очень сложно, — говорит расстроенная женщина.

Семья живет не богато, денег нет даже, чтобы отвести дружка в ветклинику, не говоря уже о покупке лекарств и услугах доктора. Пока пес вынужден умирать на глазах своего маленького друга.

Если вы готовы помочь Ване спасти его питомца, можете позвонить по телефону 8 — 993 — 029 — 22 — 92 Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU