2019-12-15T13:34:03+03:00
Общество

Сбивший полицейского водитель мог не заметить его из-за плохого освещения на улице

Об этом рассказали местные жители
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейского могли сбить из-за того, что на улице было темно. Фото: «Инцидент Новосибирск»Полицейского могли сбить из-за того, что на улице было темно. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Страшная авария произошла в поселке Чик. Там пьяный водитель сбил полицейского, а потом сбежал с места ДТП. Пострадавшего парня он выбросил на кладбище. Его нашли случайные прохожие. Полицейский умер в больнице от переохлаждения, когда его готовили к операции.

Местные жители предполагают, что полицейского могли сбить из-за того, что улица плохо освещена.

— Мужчину сбили поздно вечером в пятницу, 13 декабря, на улице Ленина. Это случилось в нескольких метрах от моего дома, — пишет в Фейсбуке Татьяна Косачева. — Не исключено, что виновник ДТП мог его не заметить, так как освещение на нашей улице, а это, на минуточку, центральная улица поселка, плохое.

Полицейским быстро удалось найти виновника аварии:

— Он уже задержан. Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП: решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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