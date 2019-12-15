Сбивший полицейского водитель мог не заметить его из-за плохого освещения на улице
Страшная авария произошла в поселке Чик. Там пьяный водитель сбил полицейского, а потом сбежал с места ДТП. Пострадавшего парня он выбросил на кладбище. Его нашли случайные прохожие. Полицейский умер в больнице от переохлаждения, когда его готовили к операции.
Местные жители предполагают, что полицейского могли сбить из-за того, что улица плохо освещена.
— Мужчину сбили поздно вечером в пятницу, 13 декабря, на улице Ленина. Это случилось в нескольких метрах от моего дома, — пишет в Фейсбуке Татьяна Косачева. — Не исключено, что виновник ДТП мог его не заметить, так как освещение на нашей улице, а это, на минуточку, центральная улица поселка, плохое.
Полицейским быстро удалось найти виновника аварии:
— Он уже задержан. Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП: решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU