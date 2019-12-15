«Это невероятно!»: видео с безлапой кошкой, бегающей на протезах, растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-15T08:20:58+03:00

Чтобы спасти жизнь животному, докторам пришлось ампутировать все четыре лапки

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Соцсети восхитил ролик, где кошка Дымка шустро бегает на протезах, будто это ее родные лапки: животное абсолютно не чувствует дискомфорта. Видео опубликовано в аккаунте ветклиники «БЭСТ» в Инстаграме. Ветеринары подарили кошке шанс на полноценное существование в будущем.

— По многочисленным просьбам наших подписчиков рассказываем, как дела у кошки Дымки из Новокузнецка. Ей семь месяцев назад были установлены новые 3D — лапки. Свои — она потеряла в результате обморожения. Дымка чувствует себя хорошо и даже может играть со своей хозяйкой, — сообщили доктора.

Напомним, Дымка жила в Новокузнецке. Животное зимой оказалось на улице. Сибирские морозы кусали животное за уши, хвост и лапки. Кошку нашла на дороге женщина, она отнесла животное в ветклинику. Тогда врачи приложили все усилия, чтобы спасти кошечке жизнь. Врачи предложили только один выход — ампутация. Кроме лапок, Дымка лишилась ушек и хвоста. Но без лапок кошка могла только мяукать и отползать в туалет.

Тогда в Новокузнецке решили отправить Дымку новосибирским врачам, чтобы они придумали, как поставить кошку на лапки.

Врачи готовились к операции полгода. С помощью специальных программ моделировали Дымке будущие протезы, подбирали нужный размер и материал. После того, как кошка восстановилась, ее к себе забрала женщина, которая спасла Дымку. Сейчас животное снова живет в Новокузнецке.

Новосибирцы все это время переживали, как сложиться судьба покалеченной Дымки. Люди искренне обрадовались, когда увидели кошку, резвящуюся на протезах.

— Низкий поклон докторам и людям, которые помогли котику, — написали в комментариях подписчики.

— Вы такие молодцы! Восторг! Это просто невероятно.

— Я всегда знала, что в клинике работают чудесные врачи.

— Клаааас! Ребята — молодцы! Многие задают вопрос: «А не проще усыпить? Животное же мучается» У меня вопрос: а почему вы не усыпляете свое чадо, когда более? Почему доходит до того, что люди просят помощи у других людей, идут на все, лишь бы вылечить своего ребенка? Почему животное, которому еще жить и жить, нужно сразу усыплять?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749775" frameborder="0"></iframe> Новосибирские ветеринары показали, как безлапая кошка бегает на протезах.

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ИСТОЧНИК KP.RU