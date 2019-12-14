2019-12-14T11:39:20+03:00
Происшествия

«Мы с ним не общаемся»: в школе отреагировали на скандал с директором, рассылавшим голые фото детей

Сам руководитель учебного заведения отстранен от своей должности
Татьяна СОЛОВОВА
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Коллеги не поддерживают директорв учебного заведения.Коллеги не поддерживают директорв учебного заведения.
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История с директором школы, рассылавшим голые фото детей их родителям, всплыла поле обращения возмущенных мам и пап в полицию. Все ребятишки учились в одной школе, а подкидывал смонтированные снимки руководитель другого учебного заведения. Как оказалось, директор одной из вечерних школ затеял этот сказал: предположительно, он хотел спровоцировать скандал, чтобы занять более прибыльное место коллеги. Но не вышло: полиция его вычислила.

Сейчас директора школа обвиняют в распространении детского порно, его отстранили от работы. И коллеги из вечерней школы не спешат становиться на его защиту: по крайней мере, так педагоги отреагировали, когда корреспонденты КП-Новосибирск обратились в учебное заведение.

- Мы с ним не общаемся, - сразу же отрезали учителя в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск. – Комментировать больше ничего не будем.

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Такова версия правоохранителей. Сейчас педагог находится под следствием, от должности его отстранили (подробнее).

В Новосибирске директора школы обвинили в распространении детского порно

Громкий скандал произошел в одной из школ Советского района: директора учебного заведения обвинили в распространении порнографии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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