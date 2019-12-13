2019-12-13T18:05:46+03:00
Общество

«Еле добежала до дома»: в Первомайском районе педофил преследовал за девочкой

Этого мужчину уже замечали ранее в этой местности
Алена КУЛЕШОВА
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В Первомайском районе Новосибирска уже неоднократно замечали мужчину, который может оказаться педофилом.В Первомайском районе Новосибирска уже неоднократно замечали мужчину, который может оказаться педофилом.Фото: Тимур ХАНОВ
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В социальных сетях сибиряки предупреждают друг друга быть осторожнее — в Первомайском районе Новосибирска уже неоднократно замечали мужчину, который может оказаться педофилом.

Напомним, несколько дней назад мужчина напал на 15-летнюю девочку — тогда ей удалось отбиться от злоумышленника и сбежать. Однако люди утверждают, что видели именно этого мужчину около четырех дней назад в микрорайоне «100-домов» и в микрорайоне «Южный». Местные жители уже собираются писать коллективное заявление в полицию. Тем временем, люди продолжают утверждать, что снова видели «человека в черном капюшоне», который преследовал их детей.

— Мою дочь преследовал мужчина, на вид примерно 35-40 лет, одет во все черное, на голове капюшон. Живем мы в частном секторе микрорайона «Южный»: дочь он преследовал до самого дома, а потом еще ломился в запертые двери и караулил ее три дня после этого, — пишет встревоженная сибирячка в паблике Вконтакте «КСМ и Березовое». — Знаем, что он преследовал еще одну девочку в этой местности. Уже вызывали полицию и написали заявление. Ищем и своими силами тоже. Всех людей предупреждаем быть осторожнее!

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей написали, что тоже видели этого мужчину в Первомайском районе. Многим он показался подозрительным:

— Я его тоже замечала. Следил за мной, когда я выходила из такси.

— Тоже его видели: и в темное время суток и днем.

— Теперь страшно детей в школу отпускать, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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