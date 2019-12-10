В Новосибирске девочка отбилась от педофила, покусав его
Жители Первомайского района Новосибирска встревожены из-за информации о появившемся в их местности педофиле. По словам сибиряков, злоумышленника видели в микрорайоне «100-домов» и в микрорайоне «Южный».
— На нашу 15-летнюю подругу напал педофил, она смогла его укусить и убежать, — пишут люди в паблике «Подслушано Первомайка». — В полицию еще не сообщали, видим его в нашем районе уже около четырех дней. Если чьи-то дети сталкивались с подобными инцидентами, то нужно собраться всем и написать коллективное письмо. Родители пострадавшей девочки уже собираются писать заявление в полицию.
Как сообщили КП- Новосибирск знакомые пострадавшей девушки, подробно описать внешность педофила достаточно трудно: он ходит в черной одежде, часто его замечают со странной улыбкой на лице.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что в подобной ситуации непременно нужно обращаться в правоохранительные органы:
— Нужно было сразу писать заявление, тянуть с этим нельзя.
— Мы сами пытались его поймать, но не вышло. Теперь идем в полицию.
— Его действительно можно увидеть в наших районах, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU