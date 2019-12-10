В Новосибирске девочка отбилась от педофила, покусав его

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-10T16:00:51+03:00

По словам сибиряков, злоумышленника видели в микрорайоне «100-домов» и в микрорайоне «Южный». Фото: Архив КП

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Жители Первомайского района Новосибирска встревожены из-за информации о появившемся в их местности педофиле. По словам сибиряков, злоумышленника видели в микрорайоне «100-домов» и в микрорайоне «Южный».

— На нашу 15-летнюю подругу напал педофил, она смогла его укусить и убежать, — пишут люди в паблике «Подслушано Первомайка». — В полицию еще не сообщали, видим его в нашем районе уже около четырех дней. Если чьи-то дети сталкивались с подобными инцидентами, то нужно собраться всем и написать коллективное письмо. Родители пострадавшей девочки уже собираются писать заявление в полицию.

Как сообщили КП- Новосибирск знакомые пострадавшей девушки, подробно описать внешность педофила достаточно трудно: он ходит в черной одежде, часто его замечают со странной улыбкой на лице.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что в подобной ситуации непременно нужно обращаться в правоохранительные органы:

— Нужно было сразу писать заявление, тянуть с этим нельзя.

— Мы сами пытались его поймать, но не вышло. Теперь идем в полицию.

— Его действительно можно увидеть в наших районах, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU