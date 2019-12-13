Новосибирцы стоят в очередях к приставам перед Новым годом

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-13T14:45:14+03:00

Число посетителей выросло в пять раз. ФОТО: кадр из видео

Больше тысячи человек пришли оплачивать долги до наступления 2020 года

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Огромные очереди на приеме к приставам Октябрьского района заснял новосибирский юрист. Десятки человек выстроились вдоль стен всех коридоров отдела УФССП в Октябрьском районе.

— Кошмар исполнительного производства — прокомментировал Владимир Заречнев.

В управлении ФССП по Новосибирской области объяснили, что столпотворение вызвано общероссийским днем приема граждан 12 декабря. Любой человек мог без записи попасть на прием ко всем сотрудникам — от инспектора до начальника без предварительной записи.

— В Новосибирске за день нас посетили свыше тысячи человек, десятки должников закрыли свои производства. Люди хотят избавиться от долгов перед праздниками, погода тоже играет немаловажную роль, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Очереди перед грядущим празднованием 2020 года побили рекорд посетителей, прошлый общероссийский день приема привлек всего 200 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749577" frameborder="0"></iframe> Огромные очереди к приставам перед Новым годом 2020.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU