2019-11-21T09:00:07+03:00
Общество

Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права

Сибиряки хотят сэкономить около 6 тысяч рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Многие провели в очереди ночь.Многие провели в очереди ночь.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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С пятницы, 22 ноября, в силу вступает закон, по которому для медсправки на права надо пройти высокоточный тест на алкоголь. Соответственно, цена на нее в Новосибирске взлетит в шесть раз: от будет стоить от 7500 до 8800 руб. (в зависимости от категории). Чтобы сэкономить, сибиряки за сутки до вступлени язакона в силу выстроились в очередь уу дверей отделений областного наркодиспансера на Коммунистической, 48а, и Владимировской, 2, к. 4. И 25-градусный мороз их не испугал:

Сибиряки мерзнут ради справки Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибиряки мерзнут ради справкиФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Есть те, кто занимали очередь с часу ночи. Зайти просто невозможно: здесь человек 500, очередь как в мавзолей. Приехал в 9 утра, развернулся и пошёл домой, - пояснили в новоисбирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают происходящее в соцсетях:

Цены поднимутся в шесть раз. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Цены поднимутся в шесть раз.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Вот слов нет, все против простых людей: цена страховки конская, на мелсправку теперь такая же будет!

- Даже не знаю, что хуже очередь или 7500, - пишут сейчас новосибирцы.

Новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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