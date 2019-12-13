«Протрезвел и забрал явку с повинной» – пьяный экс-капитан полиции получил срок за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-13T13:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-капитан ГИБДД отправился в колонию-поселение за гибель пассажирки такси. Судья назначил реальный срок лишения свободы – 3 года и 9 месяцев по делу о скандальном ДТП. Однако виновник до последнего не признавал вину в столкновении, соглашаясь, что был пьян.

Три года назад ночное ДТП на улице Петухова вызвало скандал. Согласно материалам дела, 34-летний экс-капитан полиции с двумя сослуживцами ехал на «Лексусе». Нетрезвый офицер ГИБДД решил развести друзей по домам и рискнул сесть за руль.

- «Лексус» летел по встречке, обгоняя попутный транспорт. Показалось, что скорость у седана была бешеная - около 120 километров в час, - рассказали очевидцы.

Недалеко от перекрёстка улицы Малыгина и улицы Хилокская «Лексус» вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойоту Гайа», которая пыталась уйти от столкновения. Удар был сильным: пассажирка такси вылетела на дорогу и погибла на месте авария. Таксист получил порезы лица, а пассажир-мужчина получил множественные переломы рёбер и черепно-мозговую травму.

Вскоре после трагедии экс-капитан ГИБДД был уволен из МВД. По данным прокуратуры, виновник ДТП после трагедии написал явку с повинной, но через несколько дней забрал её, пояснив, что каялся пьяным.

- Обвиняемый не признал вину полностью, согласившись, что сел за руль пьяным. По его версии таксист разворачивался и не уступил дорогу. Суд назначил 3 года 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также подсудимый будет лишён водительских прав на два года, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за трех пьяных гаишников, устроивших смертельное ДТП в Новосибирске, в ГИБДД пройдут увольнения

Дочь погибшей Елена настаивала на увольнении ещё двух пассажиров пьяного водителя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU