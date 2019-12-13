Новосибирец угрожал взорвать коллекторов после звонков его больной восьмилетней дочке
Четыре года подряд коллекторы звонили восьмилетней дочери новосибирца и через нее требовали вернуть уже погашенный кредит, и в конце концов нервы мужчины не выдержали.
История началась еще в 2009 году: тогда примерный семьянин Петр З. взял потребительский кредит в 200 тысяч рублей в одном из банков и вскоре оплатил долг. Однако в 2014 году мужчине стали поступать звонки из коллекторского агентства.
— В суде адвокат подсудимого утверждал, что кредит был погашен вовремя, были представлены подтверждения от банка. Однако в день внесения средств работники банка не провели деньги через кассу, что закончилось уголовными делами, — эту информацию озвучивал представитель защиты. Но в деле это не отражено — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Елена Петренко.
В итоге в марте коллекторы начали звонить на телефон восьмилетней дочери Петра З., страдающей от хронического заболевания — та в слезах принесла отцу трубку. Нервы мужчины не выдержали и он сорвался. Сибиряк перезвонил в коллекторское агентство и угрожал взорвать их офис. Организация находилась в здании ТЦ «Сан-Сити», вскоре кинологи выехали на место и не обнаружили угрозы: за ложный вызов насчитали ущерб в 2,7 тысячи рублей.
— Обвиняемый полностью признал вину, суд назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU