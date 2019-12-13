Избили, а потом душили шарфом: суд вынес приговор убийцам новосибирской таксистки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-13T08:14:52+03:00

Двоих убийц таксистки приговорили к тюрьме, третий - ждет своего наказания. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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Новосибирский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили женщину-таксиста: 32-летнему Мергену С. и 33-летнему Аркадию Ч. Что касается третьего участника Орлана К., его будут судить отдельно: на него заведено еще одно уголовное дело, не касающееся убийства женщины в Новосибирске.

— Суд приговорил С. к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, а Ч. — к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима, — сообщают в областной прокуратуре.

Напомним, 15 декабря 2017 года трое пьяных жителей республики Тыва напали на 54-летнюю женщину — водителя такси. Они хотели отобрать у нее автомобиль. По информации областной прокуратуры, сибирячку сильно избили, а потом задушили шарфом. Далее преступники хотели скрыться, но на Бугринском мосту машины таксистки заглохла. Они бросили автомобиль и убежали.

Когда убийц поймали, и началось следствие, преступники сначала признались, а потом отказались от своих показаний и свалили всю вину на одного участника банды — К.

В прокуратуре сообщают, что пока приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU