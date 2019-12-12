Точно поможет? Залить каток перед Оперным театром решили с помощью ковра
Ледовый городок в 2019 году в Новосибирске будет располагаться на площади Ленина. Перед Оперным театром уже установлена главная елка города и продолжается обустройство самого городка, вместе с прилегающим к нему катком. При этом, способы для этого специалисты выбирают весьма нестандартные: к примеру, прямо к машине, подающей воду для формирования ледяного покрытия, прикрепили ковер, с помощью которого выравнивали каждый новый слой льда.
С помощью такого ковра ровняют ледяное покрытие.Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Обычный такой ковер, у многих такой висел дома на стене, прикреплен сзади к машине, подающей воду, — сообщает об увиденном корреспондент КП-Новосибирск. — С машины подается вода, а ковром все это дело разравнивается.
Открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Напомним, в связи с неожиданно теплой погодой, установившейся в начале зимы, открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU