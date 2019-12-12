2019-12-12T21:09:13+03:00
Общество

Точно поможет? Залить каток перед Оперным театром решили с помощью ковра

Такой нестандартный способ выбрали специалисты, обустраивающие ледовый городок в Новосибирске
Алена МАРТЫНОВААлена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Каток перед Оперным театром решили залить весьма необычным способом.Каток перед Оперным театром решили залить весьма необычным способом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Ледовый городок в 2019 году в Новосибирске будет располагаться на площади Ленина. Перед Оперным театром уже установлена главная елка города и продолжается обустройство самого городка, вместе с прилегающим к нему катком. При этом, способы для этого специалисты выбирают весьма нестандартные: к примеру, прямо к машине, подающей воду для формирования ледяного покрытия, прикрепили ковер, с помощью которого выравнивали каждый новый слой льда.

С помощью такого ковра ровняют ледяное покрытие. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С помощью такого ковра ровняют ледяное покрытие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Обычный такой ковер, у многих такой висел дома на стене, прикреплен сзади к машине, подающей воду, — сообщает об увиденном корреспондент КП-Новосибирск. — С машины подается вода, а ковром все это дело разравнивается.

Открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, в связи с неожиданно теплой погодой, установившейся в начале зимы, открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии рассказали, прекратят ли заливку катка у оперного театра из-за оттепели

Как оказалось, погодные условия не помешают в украшении города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пешеходные зоны на Новый год 2020 в Новосибирске: мэр рассказал, где их планируют сделать
Точно поможет? Залить каток перед Оперным театром решили с помощью ковра
В Новосибирске завершились поиски пропавших в Советском районе детей
«Проще сразу на такси»: в новосибирских маршрутках подняли цену на проезд
Двое маленьких детей пропали в Советском районе Новосибирска
«Асфальт пострадал из-за погоды»: Анатолий Локоть прокомментировал ремонт дороги на Октябрьском мосту
В Новосибирске директора школы обвинили в распространении детского порно
«На дорогах каша»: мэр Новосибирска потребовал лучше чистить тротуары в городе
Бузова, ищи мужика: новосибирские фанаты подарили певице набор для молодоженов
Мэр Новосибирска рассказал, что будет с объектами к молодежному чемпионату мира по хоккею
Сел в автобус и уехал: в Новосибирске ищут самостоятельного пса