Точно поможет? Залить каток перед Оперным театром решили с помощью ковра

СЕГОДНЯ 20:13 2019-12-12T21:09:13+03:00

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Ледовый городок в 2019 году в Новосибирске будет располагаться на площади Ленина. Перед Оперным театром уже установлена главная елка города и продолжается обустройство самого городка, вместе с прилегающим к нему катком. При этом, способы для этого специалисты выбирают весьма нестандартные: к примеру, прямо к машине, подающей воду для формирования ледяного покрытия, прикрепили ковер, с помощью которого выравнивали каждый новый слой льда.

С помощью такого ковра ровняют ледяное покрытие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Обычный такой ковер, у многих такой висел дома на стене, прикреплен сзади к машине, подающей воду, — сообщает об увиденном корреспондент КП-Новосибирск. — С машины подается вода, а ковром все это дело разравнивается.

Открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, в связи с неожиданно теплой погодой, установившейся в начале зимы, открытие ледового городка планируется перенести на 20-е числа декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU