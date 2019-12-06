В мэрии рассказали, прекратят ли заливку катка у оперного театра из-за оттепели

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-06T12:21:35+03:00

Как оказалось, погодные условия не помешают в украшении города

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Ледовый городок на площади Ленина продолжат строить: как объяснили городские власти, погодные условия - не помеха для украшения Новосибирска к Новому году.

— На катке все работы продолжаются. Ледовый городок будет застраиваться. Единственное, будет перенесено открытие. Его откроют приблизительно к 20-м числам декабря, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Работники катка постоянно следят за тем, чтобы снег не успел застыть на нем.

— Когда погода восстановится, продолжим в авральном режиме заливать каток. Самая удобная температура - при минус 15 градусах. Ничего точно тогда таять не будет, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск старший администратор катка Владимир Кузеванов. — Сложность в том, что сейчас падает мокрый снег с дождем. Сейчас собираем его, чтобы криво не замерз.

Пока что рабочие устанавливают вагончики, в которых будут располагаться выдача коньков, медпункт, заточка и обязательный пункт обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU