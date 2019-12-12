2019-12-12T19:14:10+03:00
Общество

В Новосибирске завершились поиски пропавших в Советском районе детей

Об этом сообщили сотрудники полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Двоих детей, пропавших в Советском районе удалось найти.Двоих детей, пропавших в Советском районе удалось найти.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пропавших в Советском районе детей удалось найти. Оба ребенка были доставлены в отделение полиции, где с ними и их родителями будут работать инспекторы ПДН.

— Оба ребенка пропали примерно в одно и то же время, однако их исчезновения никак не были связаны друг с другом. В полицию их родители тоже обратились не сразу, тем не менее, спустя буквально 20-30 минут после поступления сигнала в правоохранительные органы и поисковые отряды, детей удалось найти, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Мальчика обнаружили недалеко от школы, где он учится сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии. Пропавшую девочку также удалось быстро найти: она была дома у соседей, живущих в той же местности. Судя по всему, девочка зашла к ним в гости, не предупредив своих родителей, которые забили тревогу. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожают, причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники ПДН.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае исчезновения ребенка необходимо сразу же обращаться в правоохранительные органы. Так, шансы найти пропавшего ребенка в ближайшее время живым и здоровым будут гораздо выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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