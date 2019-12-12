Двое маленьких детей пропали в Советском районе Новосибирска

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-12T17:30:38+03:00

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В Новосибирске объявлен срочный сбор на поиски двух пропавших детей 7-летней девочки и 8-летнего мальчика. Волонтеры поискового отряда «Маяк» разместили в сети объявление о том, что в Советском районе города будут вестись активнее поиски пропавшего детей — добровольцы, желающие помочь поисковикам, могут присоединиться.

— К нам поступил срочный сигнал о том, что сегодня в районе четырех часов дня пропал в Советском районе 7-летняя девочка. И примерно в то же время 8-летний мальчик, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк». — Родители уже написали заявление в полицию, больше о детях пока сведений нет. Волонтеры выехали на поиск и начали сбор информации, чтобы подготовить ориентировки.

Если вы желаете оказать волонтерам помощь в поиске пропавших детей, можете связаться с ними в официальной группе поискового отряда «Маяк» Вконтакте или по номеру телефона 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU