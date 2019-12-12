2019-12-12T19:12:03+03:00
Общество

«Проще сразу на такси»: в новосибирских маршрутках подняли цену на проезд

Сложившуюся ситуацию активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В некоторых новосибирских маршрутках подняли цену за проезд. Фото: «КРАСНООБСК-ВАСХНИЛ»В некоторых новосибирских маршрутках подняли цену за проезд. Фото: «КРАСНООБСК-ВАСХНИЛ»
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В Новосибирске 8 декабря поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Теперь за поездку на троллейбусе необходимо будет заплатить 23 рубля, на автобусе — 24 рубля, а за проезд в метро — 25 рублей.

Однако в настоящее время повысить цену за билеты решили и в некоторых новосибирских маршрутках. Несколько дней назад сибиряки заметили в одной из них объявление о смене тарифа.

— С 15 декабря 2019 года стоимость проезда на маршруте №364 ПОС. Краснообск — м.Студенческая будет составлять 35 рублей, — говориться в тексте объявления, фотография которого появилась в паблике Вконтакте «КРАСНООБСК-ВАСХНИЛ».

КП-Новосибирск направили запрос в компанию компании ПАТП-5, обслуживающую несколько маршрутов, чтобы разобраться в ситуации.

Тем временем, пользователи соцсетей продолжают активно обсуждать подобное изменение тарифов. В комментариях под постом некоторые люди отметили, что цены на проезд в общественном транспорте становятся выше с каждым годом.

— Теперь стоять в пробках стало еще дороже.

— Легче сразу на такси пересаживаться.

— Цены каждый год становятся только выше, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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