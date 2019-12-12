«Мы сэкономили»: мэр Новосибирска объяснил кривую елку на площади Ленина

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-12T11:50:08+03:00

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В Новосибирске покосившаяся елка на площади Ленина рассмешила соцсети. Новосибирцы считают, что дерево приуныло в ожидании праздника. Снимок кривой елки разлетелся по соцсетям, а новосибирцы соревнуются в остроумии.

Точку в забавной истории поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он заявил, что зеленую красавицу приведут в порядок.

— В этом году мы сэкономили, не стали покупать новую елку, как например, в Кемерово. Там на это потратили около 18 миллионов рублей. Мы отреставрировали прошлогоднюю и поставили. Сегодня елку поправят, — заявил журналистам мэр.

Подрядчик, который занимается монтажом главного символа Нового года, рассказал, отчего елка «приуныла».

— Честно, всем смешно, но мне не до веселья. Решение о том, что ледовый городок будет в другом месте, принято достаточно спонтанно. Многие моменты дорабатываем на ходу. Что касается елки. Через нее проходят силовые кабели, которые питают электричеством весь ледяной городок. Их сильно натянули, поэтом пошел перекос. Мы немного дерево поправили, теперь его немного косит в сторону Красного проспекта. Ночью все отрегулируем и поставим прямо, — прокомментировал КП-Новосибирск подрядчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU