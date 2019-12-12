«Устала ждать Новый год»: покосившаяся елка на площади Ленина рассмешила соцсети
В преддверии Нового года главную елку города уже установили на площади Ленина. В этом году праздничное дерево стоит рядом с театром оперы и балета — на самом видном месте, мимо не пройдешь. Зеленая красавица часто становится героем публикация накануне праздника. Вот и Новосибирск не стал тому исключением. Наблюдательные жители города заметили, что ствол главной елки Сибири заметно накренился. Прохожие сфотографировали это и отправили снимок в интернет. Картинка быстро разлетелась по разным пабликам. Фото рассмешило жителей города, и вызвало массу шуток и предположений, почему так могло произойти. Один из снимков опубликован в группе «Подслушано в Новосибирске».
— Срочно выделяйте 18 миллионов! — пишут пользователи в соцсети. — Что-то она совсем приуныла.
— Пизанская елка!
Но были и те, кто не воспринял накренившееся дерево забавным.
— Уберите ее! Что за позор?
Также новосибирцу предположили, что причиной, почему елка стала кривой, мог стать или ветер. А может быть организаторы так старались угодить новосибирцам, что перестарались с украшением зеленой красавицы.
ИСТОЧНИК KP.RU