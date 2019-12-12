2019-12-12T09:31:30+03:00
Общество

Полицейские поймали банду подростков, которая жестоко избивала людей в лифтах

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело
Ульяна ДЖАНКОВА
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Банду жестоких подростков, избивающих людей в лифтах, поймали полицейские. Фото: стоп-кадр.Банду жестоких подростков, избивающих людей в лифтах, поймали полицейские. Фото: стоп-кадр.
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Полицейские нашли подростков, которые толпой били людей в лифтах и отбирали у них ценные вещи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 10 декабря в полицию обратился 59-летний житель Первомайского района с заявлением о грабеже, совершенном в отношении него. Мужчина рассказал, что около 23.00, когда он зашел в подъезд своего дома, расположенного по улице Одоевского, там находились несколько подростков, которые с применением физической силы отобрали у него только что приобретенные товары, после чего скрылись, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала как мужчина и толпа подростков входят в подъезд и вместе заходят в лифт. В соцсетях опубликовано видео, как минимум еще с тремя подобными ситуациями, но пока никто больше с заявлением в полицию не обращался.

В настоящее время все лица в возрасте от 13-17 лет установлены. Несколько подростков из банды состоят на профилактическом учете в отделе полиции № 9 «Первомайский».

СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Видео: банда подростков жестоко избивает людей в лифтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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