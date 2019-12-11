2019-12-11T12:47:32+03:00
Происшествия

Видео: банда подростков жестоко избивает людей в лифтах

Хулиганы нападают и на мужчин и на женщин
Алена КУЛЕШОВА
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Подростки толпой избивают людей в Первомайском районе. Фото: Кадр из видеоПодростки толпой избивают людей в Первомайском районе. Фото: Кадр из видео
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В социальных сетях обеспокоенные сибиряки сообщают о банде подростков, которые толпой избивают взрослых людей. По словам местных жителей, хулиганы нападают и на мужчин и на женщин.

— На улице Одоевского толпа подростков избивают людей в лифтах, — пишет автор поста в паблике «Подслушано Первомайка. — Там уже три случая было: бьют и мужчин и женщин. Забирают все, что есть у людей с собой.

Злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения в подъезде одного из домов. На кадрах видно, как толпа молодых людей заходит сначала в дом, а потом и в лифт, следом за взрослыми людьми.

В комментариях под постом пользователи социальных сетей беспокоятся о том, что подобные ситуации происходят рядом с их домами:

— Это же совсем не далеко от меня.

— Так себя вести умные подростки не будут, — пишут люди.

Банда подростков жестоко избивает людей в лифтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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