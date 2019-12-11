Видео: банда подростков жестоко избивает людей в лифтах
В социальных сетях обеспокоенные сибиряки сообщают о банде подростков, которые толпой избивают взрослых людей. По словам местных жителей, хулиганы нападают и на мужчин и на женщин.
— На улице Одоевского толпа подростков избивают людей в лифтах, — пишет автор поста в паблике «Подслушано Первомайка. — Там уже три случая было: бьют и мужчин и женщин. Забирают все, что есть у людей с собой.
Злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения в подъезде одного из домов. На кадрах видно, как толпа молодых людей заходит сначала в дом, а потом и в лифт, следом за взрослыми людьми.
В комментариях под постом пользователи социальных сетей беспокоятся о том, что подобные ситуации происходят рядом с их домами:
— Это же совсем не далеко от меня.
— Так себя вести умные подростки не будут, — пишут люди.
Банда подростков жестоко избивает людей в лифтах.
ИСТОЧНИК KP.RU