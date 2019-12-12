Оля, юбку подтяни: на концерте в Новосибирске Бузова потрясла своими «арбузами»
На концерте в Новосибирске певица и телеведущая Ольга Бузова удивила своих поклонником откровенным нарядом. Перед зрителями девушка появилась в коротком платье, которое еле-еле прикрывает ее «арбузы». Внимание привлекло и глубокое декольте.
— Девочка-скандал, — пишет у себя в социальный сетях Ольга.
Певица спускалась в зрительный зал, чтобы пообщаться с публикой. И хотя все места были сидячими, фанаты Ольги вставали со своих мест и танцевали под песни Бузовой.
«Комсомолка» уже писала, что по прилету в Новосибирск Ольга очень хотела спать.В прошлом году концерт певицы был отменен. Фанаты так и не увидели блондинку из Дома-2 на сцене. Во всем они обвинили чемпионат мира по футболу. Обманутым поклонникам Ольги так и не вернули деньги за билеты, поэтому девушки не сильно стремятся попасть сегодня на ее концерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы на базе»: сонная Ольга Бузова прилетела в Новосибирск
Девушка планирует прийти в номер и лечь спать (подробности)
Новосибирские фанаты Ольги Бузовой требуют вернуть деньги за концерт
Выступление в клубе «Отдых» отменили, но возвращать стоимость билетов зрителям никто не хочет (подробности)
В срыве концертов Ольги Бузовой обвинили Чемпионат мира по футболу
Люди, купившие билеты на экс-блондинку из Дома-2, так и не увидели выступления в Новосибирске и Нижнем Новгороде (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU