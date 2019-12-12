Оля, юбку подтяни: на концерте в Новосибирске Бузова потрясла своими «арбузами»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-12T10:00:11+03:00

Поющая ведущая появилась перед публикой в слишком коротком платье

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На концерте в Новосибирске певица и телеведущая Ольга Бузова удивила своих поклонником откровенным нарядом. Перед зрителями девушка появилась в коротком платье, которое еле-еле прикрывает ее «арбузы». Внимание привлекло и глубокое декольте.

— Девочка-скандал, — пишет у себя в социальный сетях Ольга.

Певица спускалась в зрительный зал, чтобы пообщаться с публикой. И хотя все места были сидячими, фанаты Ольги вставали со своих мест и танцевали под песни Бузовой.

«Комсомолка» уже писала, что по прилету в Новосибирск Ольга очень хотела спать.В прошлом году концерт певицы был отменен. Фанаты так и не увидели блондинку из Дома-2 на сцене. Во всем они обвинили чемпионат мира по футболу. Обманутым поклонникам Ольги так и не вернули деньги за билеты, поэтому девушки не сильно стремятся попасть сегодня на ее концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU