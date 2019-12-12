Что надеть на Новый год 2020: астролог рассказала, какие наряды понравятся Крысе

СЕГОДНЯ 03:29 2019-12-12T03:29:01+03:00

Еще не решили, что надеть на Новый год 2020? ТОгда наш материал точно вам пригодится!

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За три недели до всеми любимого праздника главный вопрос у многих девушек один - что надеть на Новый год 2020. На него мы попросили ответить новосибирского астролога Елену Альмах.

- Новый год пройдет под знаком Белой крысы — деловой и целеустремленной, согласно Восточному гороскопу. Символ грядущего года требует посвятить себя работе и выстраиванию карьеры, а также зарабатывать себе блага самостоятельно, - описывает характер хозяйки года Елена. - Белая крыса отличается сообразительностью, чувствительностью и находчивостью. А металл добавляет ей жесткости: укус Крысы 2020 года будет ядовитым, разрушающим все, что изжило себя. Крыса заберет то, чем вы не пользуетесь.

Это год целеустремленных и деловых людей, поэтому при выборе наряда для праздника мужчинам следует обратить внимание на строгие деловые костюмы официальных цветов — классическую монохромную гамму, либо синие брюки и голубые воротнички. Женщины имеют более широкий выбор — от юбочных костюмов до бежевых платьев, но должны выбрать скромные, пусть и дорогие украшения. Маленький алмазик лучше больших пластиковых бус, потому что Крыса знает цену вещам и сама на них зарабатывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU