2019-12-12T03:29:01+03:00
Общество

Что надеть на Новый год 2020: астролог рассказала, какие наряды понравятся Крысе

Еще не решили, что надеть на Новый год 2020? ТОгда наш материал точно вам пригодится!
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Белая крыса любит скромные, но дорогие вещи.ФОТО: pixabay.comБелая крыса любит скромные, но дорогие вещи.ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

За три недели до всеми любимого праздника главный вопрос у многих девушек один - что надеть на Новый год 2020. На него мы попросили ответить новосибирского астролога Елену Альмах.

- Новый год пройдет под знаком Белой крысы — деловой и целеустремленной, согласно Восточному гороскопу. Символ грядущего года требует посвятить себя работе и выстраиванию карьеры, а также зарабатывать себе блага самостоятельно, - описывает характер хозяйки года Елена. - Белая крыса отличается сообразительностью, чувствительностью и находчивостью. А металл добавляет ей жесткости: укус Крысы 2020 года будет ядовитым, разрушающим все, что изжило себя. Крыса заберет то, чем вы не пользуетесь.

Это год целеустремленных и деловых людей, поэтому при выборе наряда для праздника мужчинам следует обратить внимание на строгие деловые костюмы официальных цветов — классическую монохромную гамму, либо синие брюки и голубые воротнички. Женщины имеют более широкий выбор — от юбочных костюмов до бежевых платьев, но должны выбрать скромные, пусть и дорогие украшения. Маленький алмазик лучше больших пластиковых бус, потому что Крыса знает цену вещам и сама на них зарабатывает.

«От них сплошные плюсы, только живут мало»: в честь года Крысы зоомагазины делают ставку на грызунов

В Новосибирске живой символ Нового года можно приобрести за 700 рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она воняет, ужас!»: новосибирцу продали в магазине тухлую курицу-гриль
«Такого мы еще не видели»: новосибирские водители встали в пробку на тротуаре и рассмешили соцсети
Волонтеры прочесывают город: в Новосибирске ищут пенсионерку с потерей памяти
«Это было сильно!»: волейболисты «Локомотива» обыграли французский «Шомон»
«До весны хватит»: сибиряк строит гараж из снега для школьного автобуса
Уехал на своем авто и пропал: в Новосибирске ищут парня в черном пуховике
Приставы прикинулись детьми: в Новосибирске появились объявления о розыске отцов
Ольга Бузова назвала Сибирь тылом России
Был Колян, стала Вика: трансгендер показал фото «до» и «после»
В Новосибирске мужчина упал на рельсы в метро
«Чем думал, когда ехал?»: фура протаранила припаркованную легковушку
Видео: банда подростков жестоко избивает людей в лифтах
«Чувствую себя неполноценной»: незамужняя девушка призналась, что ее стыдится собственная мама
Четыре новосибирских чиновника наказаны за неправильные декларации
В Новосибирске девушка целый год обманывала 20 охранников
Прокуратура заставила чаще чистить крыши новосибирских школ и садов
Альфа-Банк предлагает кредитные карты без годовой комиссии
В Новосибирске таинственно пропал бизнесмен
Директор новосибирской компании сэкономил 2,5 миллиона на зарплатах сотрудников
«Лучше умереть, чем к маме!»: опека хочет насильно вернуть 15-летнюю девочку биологической семье
«Их специально подложили»: в управляющей компании прокомментировали видео с «толпой» тараканов
«Пожарные ищут воду»: в Новосибирске горит мастерская
«Вся кепка в крови»: гайка от фуры пробила голову сибиряку
Человеческая изощренность в пытках вводит в оцепенение и по-настоящему ужасает
«Мы на базе»: сонная Ольга Бузова прилетела в Новосибирск
«Они не подают на развод»: сибиряки восхитились трогательной заботой желтощеких гиббонов друг о друге
Ехала на заправку: новосибирские полицейские задержали девушку с почти 8 килограммами наркотиков