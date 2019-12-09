2019-12-09T18:04:24+03:00
Общество

«От них сплошные плюсы, только живут мало»: в честь года Крысы зоомагазины делают ставку на грызунов

В Новосибирске живой символ Нового года можно приобрести за 700 рублей
Алена КУЛЕШОВААлександра СЕМИКАЛЕНОВА
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Перед Новым годом новосибирские зоомагазины делают ставку на продажу грызунов.Перед Новым годом новосибирские зоомагазины делают ставку на продажу грызунов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В честь символа приходящего 2020 года Новосибирские зоомагазины делают ставку на продажу грызунов. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, каково жить в компании такого зверька и чего стоит завести у себя дома живой «символ года».

— В нашем зоомагазине на данный момент есть мама крыса и 11 деток, но продавать малышей мы начнем не раньше, чем 29 или 30 декабря — они еще слишком маленькие. Еще у нас есть дегу (кустарниковые белки — прим. ред.), эти животные, как и крысы, особо не прихотливы в уходе. Сами по себе они активные, интересные, любопытные и ласковые. Людей они не кусают, если конечно, человек сам их не провоцирует. Крысы также прекрасно знают свое имя, отзываются на него. Если у них удобная клетка, в которой есть где лазать и что грызть, то зверек не будет пакостить в доме. В целом, в содержании грызунов — сплошные плюсы, единственное, что живут мало: около 3-х лет.

Крысы прекрасно знают свое имя, отзываются на него. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Крысы прекрасно знают свое имя, отзываются на него.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Приобрести в зоомагазине крысу в настоящее время можно за 700 рублей, а вот на дегу сейчас скидки — их покупка обойдется всего в 350 рублей.

— Вообще, крысы — это животные, которые полностью направлены на человека. Вот вы его взяли к себе домой, купили для него клетку и все необходимое. Но если вы зверька вынимаете из клетки, то он будет ходить за вами по комнатам, вместе с вами будет есть, спать. Крысы — очень умные животные. Вот, к примеру, у дочки одной из сотрудниц была крыса. И один раз, когда девочка в чем-то провинилась и мама начала ее ругать, то крыса выбежала вперед и начала на женщину шипеть — защищала свою хозяйку. Можно сказать, что крыса — это кошка и собака в одном лице.

Можно сказать, что крыса — это кошка и собака в одном лице. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Можно сказать, что крыса — это кошка и собака в одном лице.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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