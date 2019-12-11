«Лучше умереть, чем к маме!»: опека хочет насильно вернуть 15-летнюю девочку биологической семье

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-11T09:45:32+03:00

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В Новосибирске решение опеки может разрушить семью. У неродной мамы могут отобрать ребенка, которого она воспитывала долгое время. И отдать биологической матери, та раньше уходила в запои, из-за чего ее и лишили родительских прав. Сейчас женщина уверяет, что исправилась. И обратилась в Кировский районный суд с просьбой восстановить ее в правах на дочь. Но не поздно ли она одумалась? Девочка уже взрослая, она привыкла к семье, где выросла.

— Татьяна взяла ее, когда девочке был годик, — рассказала КП-Новосибирск близкая знакомая семьи. — На данный момент ей 15 лет, через 2 недели исполняется 16. Девочка сказала уже и на суде и в опеке, что если вы меня передадите матери, то лучше умереть. Но ее будто не слышат. Опека дала заключение — восстановить мать в правах, и вернуть ей ребенка, боимся, что эту же позицию займет и суд.

Как стало известно КП-Новосибирск, девочка прожила под опекой 14 лет, то есть почти всю свою жизнь. При этом опекунша — родная сестра ее биологической матери.

— Биологическая мать — многодетная, у нее есть еще трое детей, причем средняя дочка точно также проживала у Татьяны, но ее забрали по решению суда. Видимо, тут произойдет та же история, — говорит наша собеседница. — Муж у нее умер, жилья у нее нет, она скитается по съемным квартирам. То, что девочке будет с ней хуже, мы все уверены. Но суд, скорее всего, отдаст ребенка в родную семью...

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ИСТОЧНИК KP.RU